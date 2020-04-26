Компания Xiaomi выпустила складной электровелосипед с запасом хода 80 км

26.04.2020, 16:00, Новости дня

Известно, что на площадке коллективного финансирования Xiaomi поделились деталями о новом электрическом велосипеде Youpin Himo Z16.

Стоимость транспортного средства составит 350 долларов. Достоинствами велосипеда отмечается его компактный размер, а также возможность складывания до более удобных габаритов для перевозки. Новинка Youpin Himo Z16 получила три режима, включая комбинированный, при котором использование механических педалей способствует умеренной работе электрического агрегата.

Предельная скорость езды на новом велосипеде Youpin Himo Z16 составляет 25 километров в час. Кроме того, новинка получила качественный экран, который полностью защищен от попадания влаги и пыли. Спереди и сзади велосипеда установлены дисковые тормоза, увеличивающие эффективность работы соответствующей системы.