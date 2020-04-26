 

Натуральное жаропонижающее: Медики рассказали о полезных свойствах куркумы

26.04.2020, 15:53, Разное

В весенний период, когда возрастает риск ОРВИ и других инфекционных заболеваний, каждому человеку особенно важно следить за иммунитетом и состоянием здоровья. При этом бороться с симптомами простуды, утверждают медики, можно не только при помощи лекарственных препаратов. К примеру, куркума обладает массой полезных свойств и может использоваться в качестве натурального жаропонижающего.
Многие специи обладают не только приятным запахом и уникальным вкусом, но также лечебными свойствами. Та же куркума может использоваться как жаропонижающее или противовоспалительное средство, эффективно помогает устранять боли в горле. Проведённое учёными исследование показало, что специя, а именно входящий в её состав полифенол куркумин, мало чем отличается от такого препарата как ибупрофен. Они оказывают практически аналогичное действие, помогая снижать температуру тела. По словам медиков, куркуму в комплексе с другими лекарствами возможно применять при лечении ЖКТ и артрита, болезни Альцгеймера и ряда других заболеваний.

Благодаря противовоспалительным свойствам куркума используется в косметологии, помогая бороться с раздражениями и высыпаниями. Однако не стоит забывать, что почти у каждого продукта могут иметься противопоказания, поэтому даже перед применением обычной специи в лечебных целях следует проконсультироваться с врачом.



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