Бузова о карьере экс-супруга Тарасова: «Он правильно переживал, ведь она уже закончилась»

26.04.2020, 15:53, Разное

Телеведущая и певица Ольга Бузова в эфире телепередачи Елены Степаненко «Ещё не вечер» раскрыла подробности расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым. По словам звезды, в своё время она очень любила избранника, но на сегодняшний день счастлива в новых отношениях – с хип-хоп и рэп-исполнителем Давидом Манукяном, и все обиды – в прошлом.

Из воспоминаний Ольги Бузовой следует, что Дмитрий Тарасов, будучи в браке с ней, очень много думал о своей работе, на тот момент играя в сборной и топовых ФК страны. Спортсмен сильно беспокоился, что его карьера может завершиться. «Он тогда не зря переживал – она на самом деле уже закончилась», – заявила «поющая телеведущая». Звезда добавила, что уверяла тогда супруга: она будет ему поддержкой, что бы с ним не произошло, и в каком тяжёлом положении он бы не оказался.



По словам 34-летней артистки, на сегодняшний день она простила бывшему мужу всё зло, которое он ей причинил во время расставания, хотя тогда, в 2016 году, футболист, в добавок к предательству, постарался оставить экс-возлюбленную ни с чем. Спортсмен попросил обратно подаренное жене авто немецкого бренда, а также дом и остальные презенты. После развода Ольга Бузова осталась практически на улице, у неё не было ни денег, ни машины, ни квартиры. Однако она не растерялась и приняла решение продолжить карьеру на телевидении, после чего занялась музыкальным творчеством.

Как отметила Ольга Бузова в студии телепередачи, сегодня она может с благодарностью вспоминать тот период, так как достигла в жизни всего сама и теперь ни от кого не зависит. Артистка всё переосмыслила и сделала переоценку ценностей. А насчёт бывшего супруга знаменитость заявила: «Я не слежу за его жизнью и совсем им не интересуюсь. У меня свои отношения, я сейчас люблю».