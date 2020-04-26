Власти Украины оценили последствия пожара в Чернобыльской зоне

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26.04.2020, 15:48, Новости дня

По данным офиса президента Украины, пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уничтожили более 11 тыс. гектаров леса.

В сообщении на сайте президента Украины говорится, что Владимир Зеленский облетел на вертолете участок, пострадавший в результате пожара, и «отметил, что огонь уничтожил большой участок леса – более 11 тыс. гектаров».

Также президент Украины встретился со спасателями и вручил некоторым из них государственные награды.

Напомним, 4 апреля на территории у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник пожар. К 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 гектаров из-за порыва ветра, позже огонь был потушен, но 16 апреля пожар возобновился из-за сильного ветра.

Россия выразила готовность помочь Украине в ситуации с пожарами в районе Чернобыля.



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