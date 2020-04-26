В Китае начался второй этап испытания вакцины от COVID-19, препарат ввели 508 добровольцам

26.04.2020, 15:45, Новости дня

24 апреля в китайском городе Цзяоцзо приступили ко второму этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения.

В компании Sinopharm, которая разработала препарат, заявили, что на первом этапе 96 человек в трех возрастных группах были привиты, результаты испытаний одобрены правительством.

Программа испытаний предусматривает также третий этап; в общей сложности тесты займут около года, сказано в сообщении.

Как рассказали изданию Global Times специалисты из университета Уханя, на первом этапе тестировалась безопасность вакцины. Результаты второго этапа важны для определения ее эффективности.

Инъекцию препарата на второй стадии сделали уже 508 добровольцам.

Это первая в мире вакцина, прошедшая стадию первого этапа клинических испытаний. Она представляет собой искусственно выращенный и умерщвленный аденовирус (инактивированная вакцина), введение которого позволяет получить иммунный ответ организма на коронавирус SARS-CoV-2 без заражения им.

Китай одобрил пять технологических подходов к разработке вакцин против COVID-19, включая также вакцины с рекомбинантными белками, вакцины против аденовирусных векторов, вакцины на основе нуклеиновых кислот и вакцины с использованием аттенуированных вирусов гриппа.

По данным ВОЗ, в мире разрабатывается не менее 70 вакцин против коронавируса. Исследования на людях проводят в США, Великобритании и Германии.