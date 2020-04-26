Арсенал в Балаклее умышленно подорвали с земли – отчет следственной комиссии

26.04.2020, 15:45, Новости дня

Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая расследовала обстоятельства взрывов на военном арсенале в Балаклее Харьковской области в 2017 году, опубликовала отчет о проделанной работе. Там говорится, что взрывы были вызваны не атакой беспилотников, а умышленным подрывом места открытого хранения боеприпасов. Отчет обнародован на сайте Верховной Рады.

В документе, который подписал глава комиссии, председатель фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия, говорится, что члены комиссии выслушали доклад директора Харьковского НИИ судебных экспертиз Александра Клюева, “который с применением фотоматериалов подробно объяснил, что причиной первых взрывов на технической территории 65-го арсенала в Балаклее был подрыв места открытого хранения боеприпасов путем взрыва заглубленных в грунт взрывчатых веществ, что достоверно было установлено экспертами еще во время первых выездов на место происшествия”.

Клюев утверждает, что этот факт был очевиден с первых дней расследования.

“Техническая территория арсенала после ликвидации пожара насчитывала до десяти воронок, тождественных месту первых взрывов, что могло свидетельствовать об аналогичном характере закладки взрывчатых веществ. Но после того, как следователи Службы безопасности Украины озвучили свою версию о прилетевшем с территории РФ беспилотнике со взрывчаткой, проведение экспертизы забрали у харьковских специалистов и передали сотрудникам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз”, – говорится в отчете.

Комиссия установила, что сами материалы дела подтверждают версию харьковских экспертов: в момент взрывов никаких летательных аппаратов над территорией арсенала не было.

В отчете говорится, что ВСК передала полученные материалы в Офис президента и правоохранительные органы, однако предложение комиссии было проигнорировано.

Члены комиссии считают, что подрыв арсенала в Балаклее, в результате которого погибли гражданские лица, а также уничтожены боеприпасы и военное имущество более чем на 12 млрд грн, был умышленно спланированным действием.

“Указанные факты остались без внимания следователей СБУ и процессуальных руководителей военной прокуратуры, действия которых при содействии руководства Генеральной прокуратуры Украины, Главной военной прокуратуры и СБУ… фактически привели к сокрытию объективных причин и обстоятельств уничтожения арсенала”, – говорится в отчете ВСК.

“Во время дачи показаний представителями следственного отдела УСБУ в Винницкой области комиссией установлено, что в течение почти 2,5-летнего досудебного расследования следователями достоверно не установлены не только причины, но и обстоятельства самого события. Виновные лица к ответственности не привлечены, что вызывает сомнения в объективности действий правоохранителей. Кроме того, на заседании 6 марта заслушана информация начальника Главной инспекции Министерства обороны Украины, который к тому же сообщил о существенных многочисленных нарушениях учета и порядка хранения боеприпасов и другого военного имущества”, – говорится в документе.

Арахамия предложил продлить работу комиссии еще на полгода.

В марте 2020 года в Службе безопасности Украины утверждения Арахамии отвергли. В комментарии “Украинской правде” пресс-служба СБУ подчеркнула, что “комплексная экспертиза подтвердила основную версию следствия”.

Взрывы на арсенале в Балаклее Харьковской области начались в ночь на 23 марта 2017 года. Пожар удалось окончательно потушить к 26 марта, очисткой территории вокруг складов саперы занимались около месяца. В результате взрывов пострадали пять человек, погибли две женщины. В 10-километровую зону поражения попали 36 тыс. человек, пять домов в Балаклее были разрушены, более 300 – повреждены. Уже 24 марта большинство эвакуированных жителей Балаклеи вернулись домой.

Тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что пожар мог произойти в результате диверсии. По его словам, перед взрывами на складе в Балаклее был слышен гул аппарата, похожего на беспилотник. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называл инцидент прямым актом агрессии России.