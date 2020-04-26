 

В Киевском метрополитене опровергли информацию о дате запуске движения

26.04.2020, 15:45, Новости дня

Коммунальное предприятие “Киевский метрополитен” на своем сайте 26 апреля опровергло информацию о дате возобновления пассажирских перевозок.

25 апреля в Telegram-канале “Київський метрополітен” появилось сообщение о том, что запуск метро планируется не ранее, чем через 30 дней после окончания карантина: 31 мая для обладателей спецпропусков и 10 июня для всех пассажиров.

На предприятии заявили, что канала в Telegram у него нет.

“Метрополитен не давал никакой информации относительно дат возобновления работы подземки. Новость о возможных датах, распространенная в некоторых СМИ, не соответствует действительности”, – говорится в заявлении.

Метро в Киеве, Харькове и Днепре закрыли 17 марта в связи с карантином, который был введен 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Предполагалось, что ограничительные меры будут действовать до 24 апреля, но правительство продлило их до 11 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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