 

Скончался еще один заразившийся коронавирусом питерский врач

26.04.2020, 15:44, Новости дня

Еще один врач, у которого оказался положительный анализ на новую коронавирусную инфекцию, скончался в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению. 51-летний нейрохирург Алексей Филиппов работал заведующим отделением в Александровской больнице. У медика был подтвержден COVID-19.

Ранее в Санкт-Петербурге скончался врач-анестезиолог Александровской больницы Сергей Белошицкий. Врач скончался от сердечно-легочной недостаточности на фоне пневмонии. Также сообщалось о смерти четырех медсестер. За все время эпидемии в Петербурге заразились 3077 человек, скончались 27, выздоровели 489 пациентов.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Страшная статистика смертей: пандемия изменила мир

14.04 / Россия отправила в Сербию маски и комбинезоны

31.03 / Сбегая из места обсервации, люди ставят под угрозу жизни других. За заражение окружающих их могут осудить – Юрист Рябченко

24.04 / Нефть подорожала на новостях о снижении добычи и напряженности на Ближнем Востоке

24.04 / Погребинский: Назначение Саакашвили плохо кончится для Зеленского

06.04 / Американские биологи записали «мелодию» коронавируса

07.04 / Ученые нашли в морских губках натуральное средство от рака

28.03 / Кадыров решил «разорвать цепочку передачи инфекции»

23.04 / В Свердловской области решили ввести пропускной режим на майские праздники

03.04 / Приговор Дронову и Зайцевой за смертельное ДТП в Харькове оставлен в силе – Верховный Суд Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска