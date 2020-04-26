Скончался еще один заразившийся коронавирусом питерский врач

26.04.2020, 15:44, Новости дня

Еще один врач, у которого оказался положительный анализ на новую коронавирусную инфекцию, скончался в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению. 51-летний нейрохирург Алексей Филиппов работал заведующим отделением в Александровской больнице. У медика был подтвержден COVID-19.

Ранее в Санкт-Петербурге скончался врач-анестезиолог Александровской больницы Сергей Белошицкий. Врач скончался от сердечно-легочной недостаточности на фоне пневмонии. Также сообщалось о смерти четырех медсестер. За все время эпидемии в Петербурге заразились 3077 человек, скончались 27, выздоровели 489 пациентов.