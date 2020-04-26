Кьеза симпатизировал России и не был конъюнктурщиком

26.04.2020, 15:44, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной известного итальянского журналиста и общественного деятеля Джульетто Кьезы. "Соболезнования. У нас были интереснейшие беседы. Удивительный, неординарный человек", — написала Захарова в своем Facebook.

Заместитель секретаря генсовета "Единой России", глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что Кьезу отличало желание объективно разобраться в проблемах, у него не было негативного настроя по отношению к России, чем он выгодно отличался от большинства иностранных корреспондентов. Депутат заявил, что Кьеза был достаточно активным журналистом, который не удовлетворялся работой только в офисе. Он изучал российскую действительность, политическую жизнь.

Член группы Госдумы по связям с парламентом Италии Юрий Швыткин также выразил соболезнования в связи со смертью итальянского журналиста, отметив, что Кьеза играл одну из ведущих ролей в процессе нормализации российско-итальянских отношений.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод сказал, что Кьеза, поддерживая Россию, часто подвергался нападкам со стороны европейских политиков и журналистов, но нес этот груз мужественно и не был подвержен конъюнктуре. Правозащитник добавил, что общался с итальянским журналистом около 15 лет, пишет РИА Новости.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Кьеза был человеком удивительной силы духа, образцовой порядочности и высочайшего профессионализма. "Нам будет Вас не хватать, Джульетто. Вечная память и спасибо Вам", — написал Косачев в Facebook.

Соболезнования в связи со смертью журналиста выразила также главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза скончался в ночь на 26 апреля в возрасте 79 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.