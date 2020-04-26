В Твери нашелся ребенок, по факту исчезновения которого возбудили дело об убийстве

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26.04.2020, 15:44, Новости дня

В Твери нашелся 13-летний ребенок, которого почти сутки активно искали правоохранители — мальчик пропал из садового товарищества в районе деревни Александровка Тверской области, и по факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ, в субботу, 25 апреля, поступила информация о школьнике, пропавшем без вести. Были организованы масштабные оперативно-розыскные мероприятия, следственные и поисковые мероприятия с участием сотрудников различных ведомств, волонтеров и местных жителей, применялась специальная техника.

Поиски не дали результатов, однако, на следующий день родственница мальчика заметила его в Твери, после чего отвела к правоохранителям. Теперь ребенку предстоит объяснить причины своего загадочного исчезновения, наделавшего большой переполох.



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