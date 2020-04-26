 

Самой загадочной и до сих пор не расшифрованной книгой XX века учёные называют энциклопедию «Кодекс Серафини»

26.04.2020, 15:30, Разное

В 70-х годах XX века итальянский архитектор и промышленный дизайнер Луиджи Серафини написал книгу, которую учёные не смогли расшифровать и по сегодняшний день. Поэтому лингвисты одной из самых загадочных и непонятых работ называют именно энциклопедию «Кодекс Серафини».
В созданном автором труде в зависимости от издания содержится порядка 360 страниц. Энциклопедия заполнена информацией о некоем неизвестном человечеству мире, сопровождающейся рисунками Серафини и «странным» алфавитом. Учёным, изучавшим энциклопедию, так и не удалось расшифровать написанные 11 глав. К тому же и само предназначение «Кодекса Серафини» остаётся непонятым, а идея автора, работавшего над книгой почти три года, по-прежнему кажется нетипичной и загадочной.

Как говорил сам архитектор, к написанию «Кодекса Серафини» его подтолкнули работы известных писателей и художников. Среди них, к примеру, Мауриц Эшер, Хорхе Луис Борхес и Иероним Босх. Под влиянием их творчества Серафини создавал текст с неведомыми лингвистам буквами, необычные рисунки мифических птиц, животных, растений. Так, на некоторых иллюстрациях энциклопедии можно увидеть скелеты, стоящие в очереди за нарядом из мышц и костей, фантастических зверей с тремя головами, рыб в подобиях скафандров и прочие фантазии.



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