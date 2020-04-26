Директор инфекционного центра восхитился осведомленностью Путина о COVID-19

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26.04.2020, 15:30, Новости дня

Директор детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин заявил, что был поражен осведомленностью президента Владимира Путина о коронавирусе нового типа.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» он раскрыл детали телефонного разговора с главой государства.

«Поразило то, что он прекрасно информирован о самом заболевании. Высокий уровень, который даже далеко не у каждого профессионального медика есть. Вот это было мне так приятно. Мы говорили на таком профессиональном языке», – приводит его слова РИА «Новости».

Специалист добавил, что целесообразно было бы продлить режим самоизоляции в РФ до 12 мая.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин, как ожидается, на следующей неделе выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации, связанной с коронавирусом.



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