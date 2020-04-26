 

«Достаточно настрадалась и нарыдалась»: Топалов попросил оставить Тодоренко в покое

26.04.2020, 15:30, Разное

Регина Тодоренко после неосторожного высказывания о домашнем насилии оказалась под натиском критики со стороны как поклонников, так и многих своих коллег. За нее заступился Влад Топалов, попросивший оставить его жену, уже и без того «достаточно нарыдавшуюся и настрадавшуюся» за последние сутки.
Певец обнародовал в Instagram-микроблоге фото, где запечатлен у цветущего куста со своей семьей – сыном Михаилом и женой Региной Тодоренко. Знаменитость написал, как сильно любит ребенка и его мать – хрупкую, ранимую, честную и самую добрую женщину. Артист отметил, что готов защищать их «до последней капли пота» и всегда будет на их стороне, чего бы это ни стоило. Топалов понимает, его возлюбленная, как и каждый человек, может ошибиться, но он никому не позволит оскорблять свою избранницу и унижать разными высказываниями его семью.

В конце поста певец обратился к «диванным» критикам, ополчившимся против Тодоренко. Знаменитость призвал хейтеров все претензии высказывать ему лично, а «хрупкую девочку» оставить в покое. Топалов добавил, его жена и так «достаточно настрадалась».



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