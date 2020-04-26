Роза Сябитова вспомнила пророческие слова своей бабушки

26.04.2020, 15:09, Разное

Соведущая романтического шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова на странице в Instagram вспомнила о пророческих словах своей бабушки. Много лет назад взрослая мудрая жительница говорила, что выживать легче вместе, и только сейчас «телесваха» поняла всю глубину народного высказывания.

В одной из недавних публикаций в соцсети Роза Сябитова обнародовала новое фото, сделанное дома в период самоизоляции. В кадре телеведущая запечатлена в плетённом кресле с двумя домашними питомцами на руках. В подписи к посту Сябитова отмечает, что раньше не задумывалась над смыслом мудрых пророческих слов своей бабушки. Когда-то та ей говорила, что выживать проще «гуртом», то есть, вместе. В свете происходящего в последнее время становится понятным, что помогая и оказывая заботу другим, человек тем самым делает то же для себя. Также Сябитова упомянула девиз мушкетёров: «Один за всех, и все за одного». Ведущая уверена, что следуя этим «заповедям» жить легче и всегда можно рассчитывать на поддержку окружающих, а не только на собственные силы.

В комментариях большинство фолловеров соглашаются с народной мудростью и вспоминают схожие «пророческие» высказывания, особенно ценные в непростое время самоизоляции. Многие говорят о том, что только в коллективе человек способен жить счастливо, благополучно и не испытывая дискомфорта, и это известно с очень давних времён.