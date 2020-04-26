В петербургской Александровской больнице умер завотделением нейрохирургии

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26.04.2020, 15:08, Новости дня

В Петербурге скончался завотделением нейрохирургии Александровской больницы Алексей Филиппов, у которого обнаружили коронавирус, сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Да, это так. У него был выявлен коронавирус», – пояснили в больнице, передает ТАСС.

Уточняется, что Филиппов умер в клинической инфекционной больнице имени Боткина.

В городском комитете по здравоохранению также подтвердили информацию о гибели заведующего.

В Боткинской больнице на лечении находится 121 медик с коронавирусом, трое из них подключены к ИВЛ.

В субботу в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга сообщили о смерти анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого, который лечил пациентов от COVID-19, заразился при исполнении врачебного долга.

Кроме того, в Москве умер врач Госпиталя для ветеранов войн № 3, переоборудованного для приема вирус-положительных пациентов.



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