В петербургской Александровской больнице умер завотделением нейрохирургии
26.04.2020, 15:08, Новости дня
В Петербурге скончался завотделением нейрохирургии Александровской больницы Алексей Филиппов, у которого обнаружили коронавирус, сообщили в пресс-службе медучреждения.
«Да, это так. У него был выявлен коронавирус», – пояснили в больнице, передает ТАСС.
Уточняется, что Филиппов умер в клинической инфекционной больнице имени Боткина.
В городском комитете по здравоохранению также подтвердили информацию о гибели заведующего.
В Боткинской больнице на лечении находится 121 медик с коронавирусом, трое из них подключены к ИВЛ.
В субботу в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга сообщили о смерти анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого, который лечил пациентов от COVID-19, заразился при исполнении врачебного долга.
Кроме того, в Москве умер врач Госпиталя для ветеранов войн № 3, переоборудованного для приема вирус-положительных пациентов.
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