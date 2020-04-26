Скарлетт Йоханнсон рассказала об отношениях с возлюбленным Колином Жостом: “Мы не сходимся лишь в одном вопросе”

26.04.2020, 15:05, Разное

Несмотря на то, что релиз будущего проекта с участием Скалетт — блокбастер “Черная вдова” — перенесли с мая на неопределенный срок, приуроченные к этой картине интервью все продолжают выходить. Новый разговор с актрисой был сделан еще до пандемии коронавируса и попал на обложку издания Parade. Основные темы для разговора — новое кино, любимый город Скарлетт Нью-Йорк, и, конечно же, любимый человек, автор и комик из юмористического шоу Saturday Night Live Колин Жост, с которым актриса вскоре должна сыграть свадьбу.

Скарлетт на обложке журнала Parade

О свадьбе же поначалу и зашла речь в интервью, но на вопрос “когда торжество”, Йоханссон лишь улыбнулась и ответила “без комментариев”. Куда охотнее она рассказала не о будущем, а о настоящем — своих буднях и том, как она общается с Колином и какие недостатки находит в своем возлюбленном. Судя по словам Скарлетт, у Жоста лишь один изъян — он не болеет за любимую бейсбольную команду Скарлетт New York Yankees. Вместо этого тот предпочитает команду New York Mets или любую другу, кроме фаворитов Йоханнсон:

У нас это болезненная тема. Недавно он сказал мне, что скорее радовался бы победе Бостонских Red Sox, чем Yankees. Серезно?! Я сказала, что просто буду игнорировать его слова.

В остальном же, по словам актрисы, у нее нет никаких других претензий к Колину.

Он действительно такой, каким кажется со стороны: оптимистичный, легкий на подъем, очень смешной и в принципе милый. Именно эти его качества меня и привлекли. Это очень интересно — столько лет дружить с кем-то, а затем полностью перевести отношения на новый уровень.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост, апрель 2019 годаНапомним, что с Колином Жостом Скарлетт познакомилась в 2010 году, когда приняла участие в одном из выпусков Saturday Night Live. На тот момент она состояла в первом браке с актером Райаном Рейнольдсом. От стадии друзей к фазе “возлюбленные они перешли уже после второго брака и второго развода актрисы в 2017 году, а о том, что Скарлетт собирается за Колина замуж, стало известно в мае этого года. Позже актриса продемонстрировала кольцо — она вышла представлять свой новый фильм “Черная вдова” на фестивале Comic Con в украшении с 11-каратным овальным бриллиантом. По оценкам экспертов, изделие обошлось Колину примерно в 400 тысяч долларов.

В ходе разговора с изданием Parade актриса также рассказала о своей дочери Роуз (актриса родила девочку во втором браке с журналистом Роменом Дориаком), с которой живет сейчас в том же районе Нью-Йорка, где когда-то родилась сама:

Это настоящее счастье — иметь возможность делать со своим ребенком все то, чем мы когда-то занимались с моими родителями.

Под этим Скарлетт подразумевает походы в зоопарк Бронкса, визиты в Центральный парк посещения концертного зала Radio City Music Hall. По словам актрисы, 6-летняя Роуз пока не проявляет интереса к профессии матери, но даже если она захочет появиться на экране, Скарлетт не станет ей препятствовать.

Скарлетт с дочкой Роуз и Колином на прогулке, май 2018 года