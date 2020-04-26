Вакцина от COVID-19, слезы как способ передачи коронавируса и другие новости медицины

26.04.2020, 14:54, Новости дня

Собак могут использовать в борьбе против коронавируса; передача опасной инфекции через слезы возможна на протяжении трех недель; прогноз синдрома ночных апноэ по фотографии человека и самые пожилые родители на африканском континенте – новости медицины.

Великобритания приступила к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19

Ученые из Института Дженнера Оксфордского университета приступили к клиническим испытаниям новой вакцины, предназначенной для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.

В исследовании участвуют 510 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет из нескольких городов Великобритании. Одной половине участников введут вакцину против COVID-19, второй – вакцину против менингита. Ожидается, что на определение эффективности вакцины уйдут месяцы, поскольку понадобятся более масштабные исследования, а также необходимость контролировать иммунную реакцию участников.

Вакцина под названием ChAdOx1 nCoV-19 представляет собой состав из химически инактивированных частиц вируса.

Ее разработка длилась три месяца при активной поддержки правительства Великобритании. В рамках исследования проведут оценку различных доз экспериментальной вакцины на безопасность и ее способность индуцировать иммунный ответ у участников. Это первый из многочисленных этапов в процессе клинических испытаний для оценки потенциальной пользы вакцины.

Британские ученые уверяют, что собаки знают как пахнет COVID-19

Собаки обладают сильным обонянием и могут обнаруживать малейшие химические и гормональные изменения в организме человека. Ученые доказали, что специально обученные собаки могут предупредить больных с сахарным диабетом об угрозе гипогликемии, определить рак, болезнь Паркинсона и даже малярию.

Английские кинологи запустили проект, цель которого – выяснить, способны ли собаки-детекторы “унюхать” вирус на человеке. Сотрудники Британской благотворительной организации Medical Detection Dogs уверяют, что благодаря интенсивным тренировкам, в течении полутора месяцев шесть собак породы лабрадор, кокер спаниель и лабрадудль могут быть обучены для выявления людей с COVID-19, в том числе и бессимптомных носителей.

Собаки-ищейки могли бы обеспечить неинвазивный, портативный и быстрый тест для обнаружения носителей нового вируса и были бы особенно полезны в местах массового скопления людей. Такой новый диагностический инструмент может сыграть жизненно важную роль в предотвращении распространения пандемии в будущем.

Один из участников нового исследования, профессор Стив Линдсей из Даремского университета, уверяет: “Если исследование будет успешным, мы могли бы использовать специально обученных собак в аэропортах в конце эпидемии для быстрого выявления людей с COVID-19. Это поможет предотвратить вторую волну эпидемии”.

Вирус SARS-COV-2 передается через слезы.

Слизистая оболочка глаза может стать не только местом проникновения вируса, но и источником заражения. Исследование об этом опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.

Используя лабораторные тесты, исследователи подтвердили, что РНК SARS-CoV-2 обнаруживался в мазках с коньюктивы глаза на протяжении трех недель. Более того, в исследуемых образцах вирус был реплицирован и, следовательно, мог быть жизнеспособным.

“Мы обнаружили, что в слезной жидкости от пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, может находится опасный вирус и, следовательно, слезы могут быть потенциальным источником инфекции”, – пишут авторы. Их выводы подчеркивают важность контрольных мер, таких как недопущение прикосновения к носу, рту и глазам и частое мытье рук.

Прогноз синдрома ночных апноэ можно сделать по фотографии человека

Ночное апноэ – это серьезное нарушение сна, которое сопровождается кратковременными эпизодами остановки дыхания. Длительное игнорирование лечения такого состояния может привести к серьезному нарушению функционирования жизненно важных органов. Дыхательные паузы во время сна могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут и регистрироваться за ночь от 5 до 60 раз. Хорошей новостью является то, что есть много решений и методов лечения, которые могут помочь справиться с симптомами апноэ во сне.

Исследователи из Австралии разработали модель диагностики, позволяющую с помощью 3D-фотографии спрогнозировать наличие апноэ с высокой точностью и дополнить уже имеющиеся диагностические инструменты.

В эксперименте приняли участие 400 человек, из них 300 – с различной степенью тяжести апноэ и 100 – без данной патологии. Для исследования использовался трехмерный анализ лица по фотографиям участников эксперимента. Учитывались определенные ориентиры на лице и шее: ширину шеи, ширину и длину нижней челюсти, ширину лица и расстояние между глазами, наличие аномалий. Проанализировав данные, исследователи выделили черты лица, которые чаще встречались у людей с синдромом ночных апноэ, и объеденили их в единый прогнозирующий алгоритм. В итоге исследование показало, что таким образом синдром ночных апноэ можно диагностировать с точностью 98%.

Научная группа утверждает, что при помощи такого простого метода они могут выявлять группы риска с ночными апноэ и вовремя предупреждать развитие заболевания.

Самые пожилые родители на африканском континенте

Нигерийка Маргарет Аденуга родила своих первенцев в 68 лет после долгих лет безуспешных попыток забеременеть. Женщина смогла родить здоровых близнецов путем кесарева сечения. Врачи назвали успешное зачатие в столь преклонном возрасте, вынашивание и последующие роды настоящим медицинским чудом.

77-летний Ной и 68-летняя Маргарет вместе уже более 40 лет и давно мечтали о ребенке, но женщина смогла забеременеть только после четвертой попытки экстракорпорального оплодотворения. На протяжении всего срока Маргарет была под пристальным вниманием врачей. Медики и будущие родители осознавали риски и возможные осложнения, связанные с возвратом женщины. Малыши появились на свет 14 апреля на 37 неделе беременности в Лагосской университетской больнице. Мать и дети находятся чувствуют себя хорошо.