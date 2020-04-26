Возлюбленный избил Юлию Паршуту сразу после перенесенной ею операции

26.04.2020, 14:53, Разное

Исполнительница Юлия Паршута призналась, что более 10 дет назад у нее был роман с мужчиной, оказавшимся домашним тираном. Очень долгое время она боялась закончить эти отношения из-за слишком агрессивного поведения возлюбленного и угроз с его стороны в адрес близких.

Впрочем, начало отношений было практически идеальным, изменения начали проявляться спустя несколько месяцев. После первого факта рукоприкладства со стороны избранника, Паршута всё же решила простить его, но сейчас понимает, что сделала это зря. Их отношения завершились через 3 года после очень неприятного инцидента: житель избил певицу практически сразу после перенесенной ею операции. Затем певица сбежала от него и больше не вернулась.

По словам Паршуты, она пояснила об этом для поддержки женщин, регулярно подвергающихся домашнему насилию. В заключении исполнительница призвала таких представительниц прекрасного пола сразу же обращаться за помощью и не молчать.