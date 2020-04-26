 

Российские банки переведут часть сотрудников на работу с офисным проживанием

26.04.2020, 14:53, Разное

Крупные банки страны подготавливаются к тому, чтобы перевести часть своих сотрудников на работу с офисным проживанием. Те, кто согласится на это, будут получать более высокую оплату труда.
Как информирует РБК, около 10-ти экспертов Совкомбанка уже работают в данном режиме. Таким образом руководство финансово-кредитного учреждения собирается обеспечивать бесперебойность и надёжность проводимых операций. По словам Сергея Хотимского, занимающего в данном банке должность I зампреда и являющегося его совладельцем, наиболее важные специалисты, в ведении которых – ежедневные расчёты, уже в полной мере изолированы в офисах до окончания эпидемии вируса COVID-19.

Банком «Зенит» на сегодняшний день подготовлен план по переходу определённых команд в режим 24/7, однако он ещё не реализован. Как пояснил Константин Рыбаков, являющийся в данной кредитно-финансовой организации I зампреда правления, уже приобретены нужные для проживания людей продукты питания и вещи, имеется медицинское сопровождение, а специалисты получили соответствующие консультации и инструктажи. Все они сдали анализы для тестирования на коронавирусную инфекцию.

В нынешних условиях большая часть банков российского государства перевела максимально возможное количество сотрудников на «удалёнку», остальные же продолжают трудиться в офисах, но проживать им там не предлагают.



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