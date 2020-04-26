В Подмосковье от коронавируса излечили 14 человек

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26.04.2020, 14:48, Новости дня

Количество излечившихся после коронавируса в Подмосковье за сутки выросло на 14 человек, сообщил оперативный штаб региона по профилактике заболевания.

«Еще 14 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию. Всего подмосковные врачи вылечили от коронавируса 286 человек», – сообщил штаб, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что всего в Подмосковье зарегистрировано 9070 инфицированных.

В РФ за последние сутки подтвержден 6361 случай заражения коронавирусной инфекцией. В стране зафиксировано 80 949 случаев коронавируса во всех регионах страны. За весь период зарегистрировано 747 смертельных исходов, выздоровели 6767 человек. За прошлые сутки подтвердили 5966 новых случаев коронавируса.



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