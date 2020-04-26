 

“Получили за это деньги”: Виторгана с женой обвинили в жутких вещах

26.04.2020, 14:45, Разное

Актер обвинил коллег с супругой в обмане. Башаров отметил, что они были первыми, кто пришел с громкими заявлениями на телевидение после того, как россияне узнали о разводе артиста с Екатериной Архаровой – племянницей Эммануила Виторгана.

Марат Башаров посчитал, что бывший родственник выступил на ТВ в свое время из меркантильности. После того, как актер сломал девушке нос и решил развестись, отношения с ее родными сошли у него на “нет”.

По словам актера, Эммануил Виторган с женой после скандала первыми прибежали за гонорар на ТВ и стали поливать его грязью, как будто были свидетелями сцены между супругами.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 27 Дек 2018 в 1:25 PST

Более того, Марат Башаров заявил, что его экс-избранница вовсе не является родственницей знаменитой семьи. “Катин отчим говорит, что он троюродный брат его”, – отметил актер. Он считает, что это слишком далекое родство, которое не следует воспринимать всерьез.

Напомним, Ирина Млодик младше 80-летнего Эммануила Виторгана на 22 года. Они воспитывают маленькую дочь Клару, которой всего шесть месяцев, а также двухлетнюю Этель. Также у артиста есть старшие дети от других браков – взрослые Ксения и Максим.



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