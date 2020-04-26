 

Муцениеце эмоционально высказалась о насилии после скандала с Прилучным

26.04.2020, 14:45, Разное

Многие предположили, что заявление артистки связано со скандалом, в который в конце апреля угодила телеведущая Регина Тодоренко: она весьма неоднозначно высказалась о насилии в семье звезды. Не исключено, что на мысли об этом ее натолкнула и сама ссора с мужем Павлом Прилучным: поговаривали, что Агата Муцениеце от него натерпелась.

Актриса в “Инстаграм” заявила, что о домашнем насилии нужно говорить. По ее словам, культура замалчивания негативно сказывается на ситуации – жертвы начинают страдать еще больше.

По мнению звезды, никто не заслуживает подобного отношения. При этом Агата Муцениеце считает, что в подобных ситуациях не нужно искать виноватых.

Для себя артистка уже нашла выход. Она решила положиться на веру в лучшее и добрые поступки.

“Я всех обнимаю и надеюсь, что каждый из вас сегодня сделает что-нибудь хорошее”, – кратко резюмировала она сообщение в “Инстаграм”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Апр 2020 в 3:10 PDT

Напомним, что недавно Агата Муцениеце оказалась в центре громкого скандала. Она рассталась с мужем Павлом Прилучным. Как писали “Дни.ру”, ходили слухи, что возлюбленный пристрастился к спиртному и стал бить актрису .



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