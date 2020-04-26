Компания Philips представила 144-герцевый монитор Momentum 345M1CR

26.04.2020, 14:42, Новости дня

Известная компания Philips выпустила новый монитор, который выйдет в продажу под названием Momentum 345M1CR.

В свою очередь, устройство окажется крайне актуальным для тех, кто является ценителем современных игр с качественным отображением геймплея. Модель Momentum 345M1CR обладает 34-дюймовой панелью с соотношением сторон 21:9. Также производитель анонсировал, что экран получил разрешение 3440 на 1440 пикселей, а частота обновлении кадров составляет 144 Гц.

На задней панели нового монитора установлены разъемы DisplayPort 1.4 с парой HDMI 2.0. Кроме того, модель получила встроенную подставку, при помощи которой регулируется угол наклона, а также высота размещения экрана.