Apple не замедляет работу бюджетной новинки iPhone SE 2020

26.04.2020, 14:42, Новости дня

Изначально распространялись слухи о замедлении работы смартфона iPhone SE 2020 после проведенных первых тестирований.

Вместе с тем инсайдеры окончательно развеяли эти слухи, указав на достоверность ранее озвученных сведений. В частности, аппарат, действительно, набрал меньше баллов чем iPhone 11, однако это связано с тем, что более продвинутая модель имеет 4 гигабайта оперативной памяти, о новое устройство получило 3 гигабайта.

Кроме того, владельцы нового бюджетного смартфона iPhone SE 2020 даже не заметят разницу в уровне быстродействия системы, тогда как модель получила качественные характеристики. Напомним, предстоящая новинка обладает качественным чипом Apple A13 Bionic, который обеспечит отличную работу на уровне актуальных устройств.