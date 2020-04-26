 

Apple не замедляет работу бюджетной новинки iPhone SE 2020

26.04.2020, 14:42, Новости дня

Изначально распространялись слухи о замедлении работы смартфона iPhone SE 2020 после проведенных первых тестирований.

Вместе с тем инсайдеры окончательно развеяли эти слухи, указав на достоверность ранее озвученных сведений. В частности, аппарат, действительно, набрал меньше баллов чем iPhone 11, однако это связано с тем, что более продвинутая модель имеет 4 гигабайта оперативной памяти, о новое устройство получило 3 гигабайта.

Кроме того, владельцы нового бюджетного смартфона iPhone SE 2020 даже не заметят разницу в уровне быстродействия системы, тогда как модель получила качественные характеристики. Напомним, предстоящая новинка обладает качественным чипом Apple A13 Bionic, который обеспечит отличную работу на уровне актуальных устройств.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Клинические исследования двух лекарств для терапии тяжелой формы COVID-19 начались в России

13.04 / За границей от коронавируса вылечились уже 24 украинца – МИД Украины

19.04 / Президент Венесуэлы обвинил лидера Бразилии в безответственности

23.04 / Против Кучмы заведут уголовное дело о госизмене

13.04 / Эксперт: В борьбе с коронавирусом власть действует на опережение

01.04 / В украинских судах заявляют о нехватке средств защиты от COVID-19

05.04 / В Киеве уже 245 случаев коронавирусной болезни, четверо умерли – Кличко

21.04 / В Министерстве по реинтеграции оккупированных территорий Украины отреагировали на блокировку сайта ведомства в России

01.04 / Гибридные внедорожники Jeep выехали на зимние тесты

14.04 / Росгидромет рассказал о влиянии пожара у ЧАЭС на радиационный фон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска