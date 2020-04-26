El Mundo – коронавирус не только не остановил войну в Ливии — он её обострил

26.04.2020, 14:40, Новости дня

Пандемия COVID-19 не остановила войну в Ливии, более того она даже привела к обострению этого вооружённого конфликта, пишет El Mundo. Как отмечается в статье, воюющие стороны пользуются нынешним санитарным кризисом для захвата новых позиций.



Reuters

Коронавирус не только не парализовал войну в Ливии, но даже привёл к её обострению, пишет El Mundo. Ополченцы признанного международным сообществом правительства национального согласия и Ливийская национальная армия, находящаяся под руководством маршала Халифы Хафтара, который борется за власть в стране, пользуются текущим санитарным кризисом для того, чтобы захватить позиции и добиться успехов во внутреннем конфликте.

Ситуация настолько серьёзная, что ООН сказала о превращении Ливии в «испытательный полигон для всех видов вооружений», поскольку иностранные державы предоставляют воюющим сторонам военную и финансовую поддержку, отправляя им оружие и военную силу, несмотря на эмбарго, вновь введённое 19 января на Берлинской конференции.

Хафтар начал наступление на Триполи более года назад. В последние недели противостояние резко обострилось, придав новый импульс боевым действиям на западных фронтах страны. Произошло это, несмотря на настоятельные, но безуспешные призывы международного сообщества к прекращению огня с целью остановить распространение COVID-19.

Ливия особенна уязвима в контексте пандемии, поскольку девять лет войны довели до крайне плачевного состояния её систему здравоохранения, которой не хватает средств для закупки материалов и медикаментов и которая страдает от плохого оснащения.

До недавнего времени сообщалось только об одной смерти (85-летняя женщина) и 60 случаях заражения COVID-19. Но следует иметь в виду, что эти цифры не отражают реального положения дел в стране, находящейся в состоянии войны, где правительство, признанное ООН, практически не имеет власти за пределами Триполи. А по регионам, находящимся под контролем конкурирующих между собой группировок, практически нет никакой информации.

До появления коронавируса один миллион ливийцев нуждались в помощи Международного комитета Красного Креста (МККК). Согласно данным ООН, в одном только Триполи, где, помимо жителей столицы, находятся 150 тысяч человек, бежавших от боевых действий, ещё до вспышки коронавируса были закрыты 13 центров здравоохранения, и полмиллиона человек нуждались, как утверждается в статье, в «срочной медицинской помощи».

Вдобавок к этому, нынешние ожесточённые бои спровоцировали новые волны беженцев, которые теперь приходится жить в ужасных условиях.

Кроме того, Ливия стала испытательным полигоном для различных вооружений, пишет El Mundo. Так, например, правительство национального согласия недавно забило тревогу, заявив о том, что против её сил, возможно, было применено химическое оружие. В Ливийской национальной армии эти сообщения назвали «слухами и ложью» и обвинили Триполи в «военных преступлениях» во время недавнего штурма городов Сурман и Сабрата.