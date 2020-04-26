В Житомирской области за разбойное нападение задержали военного-контрактника

26.04.2020, 14:31, Новости дня

Правоохранители в Житомирской области задержали военного-контрактника за разбойное нападение и насилие. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

“25 апреля 2020 года военнослужащий военной службы по контракту одной из воинских частей города Новоград-Волынский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на гражданское лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести”, – говорится в сообщении.

Нападавший завладел транспортным средством пострадавшего и его мобильным телефоном.

Через несколько часов злоумышленника задержала военная прокуратура Житомирского гарнизона совместно со следователями следственного отдела Новоград-Волынского отдела полиции.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет по статье Уголовного кодекса Украины “Разбой”.