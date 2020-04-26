До катастрофы 1986 года на Чернобыльской АЭС было еще две аварии – пожарный

26.04.2020, 14:31, Новости дня

Дважды до 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции происходили серьезные аварии, в том числе – со смертельным исходом. Об этом изданию “Обозреватель” рассказал один из ликвидаторов аварии на ЧАЭС, пожарный из Припяти Петр Шаврей.

По его словам, однажды при загрузке топлива сорвался стержень и разбил охлаждающую рубашку.

“Тогда была большая утечка радиации. По всей территории станции грунт глубиной с метр сняли. Город Припять мыли, машины у нас позабирали. Мы домой пришли без формы, потому что она была грязная, шли в рабочем белом одеянии. Тогда все приборы зашкаливали”, – вспоминал он.

Как утверждает Шаврей, симптомы были такие, как при лучевой болезни: слабость, тошнота, рвота.

“После этой аварии шесть человек из одной бригады умерли в клинике, один за другим. Но нам ничего не говорили”, – добавил ликвидатор.

Вторая авария случилась в турбинном цехе, сказал пожарный.

“Загружали ротор – и он сорвался, полетел, и произошла утечка водорода. Если бы в тот момент были сварочные работы, то был бы взрыв, станция бы просто рухнула”, – утверждает Шаврей.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС “Фукусима-1” 2011 года.