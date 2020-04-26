В Испании со 2 мая разрешат прогулки. Число новых и летальных случаев COVID-19 упало до минимума за апрель

26.04.2020, 14:30, Новости дня

Правительство Испании разрешит гражданам прогулки со 2 мая, если ежедневные показатели заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции продолжат снижаться. Об этом в видеообращении в своем Twitter 25 апреля заявил премьер-министр Педро Санчес.

“Если мы будем действовать с осторожностью, а тенденция продолжит оставаться позитивной, со 2 мая будут разрешены выход на улицу для индивидуальной физической активности и прогулки с людьми, с которыми мы живем”, – сказал премьер.

Он напомнил, что с 26 апреля детям до 14 лет разрешено гулять до часа в день в сопровождении взрослого, и призвал не выходить за рамки этих ограничений.

В зависимости от статистики, дальнейшее ослабление карантинных норм может стать еженедельным, предположил Санчес. “Но это не гонка – кто раньше откроет торговый центр или свое малое предприятие”, – предупредил он.

Es importante seguir a rajatabla las reglas para las salidas de los menores a partir de mañana.

Si actuamos con prudencia y la evolución sigue siendo positiva, desde el 2 de mayo se permitirán salidas para actividad física individual y paseos con personas con las que convivimos. pic.twitter.com/5tDWBIDVjm

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 25, 2020

По данным министерства здравоохранения на утро 26 сентября, за 24 часа зафиксировано резкое снижение числа умерших (с 378 до 288, -90) от COVID-19, а также спад выявления новых активных случаев (с 2944 до 1729, -1215). Это наименьшая суточная летальность с 18 марта и самый низкий показатель суточной заболеваемости с 14 марта.

Всего с начала эпидемии умерло 23 190 жителей Испании подтверждено 207 634 случая инфицирования коронавирусом.

До 26 апреля в стране действовал режим чрезвычайного положения, выход граждан на улицу был строго ограничен. Правительство 29 марта запретило все виды деятельности, признанные несущественными для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

8 апреля в Мадриде впервые заговорили о постепенном снятии запретов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 2,91 млн человек, более 203,4 тыс. из них скончались, почти 826 тыс. выздоровели.