Россиян призвали оставаться дома на майские праздники

26.04.2020, 14:30, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила, что россиянам следует оставаться дома на майские праздники.

«Абсолютно согласна (с мнением, что россиянам лучше остаться дома во время праздников – прим. ВЗГЛЯД). Только заменила бы слово «лучше» на «должны». Вот сейчас мы должны. Должны самим себе, своим близким. Мы должны эти праздничные дни оставаться дома», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она сообщила также, что темпы роста числа заразившихся коронавирусом в РФ снизились с почти 30% в день в начале вспышки до менее 10%. «У нас удельный вес случаев бессимптомных превышает 45%, а это тоже результат», – приводит ее слова ТАСС.

По словам Поповой, введенный в РФ режим ограничений сыграл свою максимально положительную роль.

«Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик – это взрыв, взрыва никакого у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли», – добавила Попова.

Ранее в Курганской области на майские праздники запретили продажу алкогольной продукции из-за вспышки коронавируса.

Напомним, за последние сутки в РФ подтвержден 6361 случай заражения коронавирусной инфекцией.