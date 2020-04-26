 

«Ни одно существо не заслуживает агрессии»: На фоне скандала с Тодоренко Муцениеце высказалась о домашнем насилии

26.04.2020, 14:30, Разное

Несколько дней назад известная телеведущая Регина Тодоренко допустила некорректное высказывание о жертвах домашнего насилия, тем самым спровоцировав скандал и критику в свой адрес. Некоторые отечественные знаменитости также решили озвучить мнение относительно данной темы, в том числе актриса Агата Муцениеце, ранее жаловавшаяся на агрессию супруга Павла Прилучного.
Поднимая на странице в Instagram тему домашнего насилия, Агата Муцениеце отметила, что ни одно живое существо, будь то человек или животное, не заслуживает агрессии в свою сторону. При этом утаивание ситуации и сохранение политики молчания в этом случае лишь «играет на руку» причиняющему насилие, а для жертвы последствия могут оказаться по-настоящему страшными и непоправимыми. Муцениеце акцентирует внимание на том, что нельзя винить людей, оказавшихся в роли жертв, так как они ни в чём не виноваты. Актриса выразила надежду, что сложные времена испытаний скоро пройдут, и мир наконец станет добрее, полным любви и хороших поступков.

Регина Тодоренко в недавнем прямом эфире в соцсети сказала, что в домашнем насилии есть вина не только агрессора, но и самой жертвы. За это телеведущую фолловеры буквально закидали историями из жизни, доказывая её неправоту. Позже Тодоренко принесла извинения за некорректное высказывание, объясняя, что из-за «детских страхов» и боязни показаться «жалкой» могла неправильно сформулировать мысль. Несмотря на это журнал Glamour отреагировал на скандал, лишив телеведущую ранее присвоенного титула «Женщина года».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Доктор Комаровский объяснил, нужно ли дезинфицировать одежду в целях профилактики от коронавируса

14.04 / Мнение: России пришлось отказаться от планов по разорению сланцевиков США

30.03 / Принца Чарльза выписали из карантина после заражения коронавирусом

20.04 / Эксперты рассказали, как мошенники обманывают россиян в период самоизоляции

01.05 / Мнение: Выход из треугольника

30.03 / Ученые: Капли жидкости при чихании и кашле разлетаются на 7-8 метров

08.04 / Эпидемия коронавируса накрыла силовые ведомства Украины

03.04 / Одобрено «Новой»

24.04 / Новые «Ведомости»

07.04 / Мнение: Кто мало зарабатывал в СССР, капиталистическая картошка и промышленный экзоскелет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска