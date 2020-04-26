Россия приостановит вывоз зерна во все страны, кроме ЕАЭС

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26.04.2020, 14:30, Новости дня

Россия приостановит вывоз зерна из страны до 1 июля во все страны, кроме ЕАЭС, информирует министерство сельского хозяйства.

«В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 385 после вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года», – сообщается на сайте ведомства.

Минсельхоз отметил, что 26 апреля нетарифная квота на экспорт зерна из страны в размере 7 млн тонн, установленная с 1 апреля 2020 года, выбрана в полном объеме.

В министерстве пояснили, что Федеральная таможенная служба уже прекратила выпуск новых деклараций для экспорта.

Мера принимается для того, чтобы стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны. «По оценке министерства, ограничения не повлияют на достижение целей государственных программ Российской Федерации, а также показателя экспорта продукции АПК в 2020 году», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Минсельхозе сообщали, что предприятия пищевой отрасли работают бесперебойно, что исключает возможность дефицита каких-либо групп продовольствия в России.



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