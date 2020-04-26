 

Россия приостановит вывоз зерна во все страны, кроме ЕАЭС

26.04.2020, 14:30, Новости дня

Россия приостановит вывоз зерна из страны до 1 июля во все страны, кроме ЕАЭС, информирует министерство сельского хозяйства.

«В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 385 после вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года», – сообщается на сайте ведомства.

Минсельхоз отметил, что 26 апреля нетарифная квота на экспорт зерна из страны в размере 7 млн тонн, установленная с 1 апреля 2020 года, выбрана в полном объеме.

В министерстве пояснили, что Федеральная таможенная служба уже прекратила выпуск новых деклараций для экспорта.

Мера принимается для того, чтобы стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны. «По оценке министерства, ограничения не повлияют на достижение целей государственных программ Российской Федерации, а также показателя экспорта продукции АПК в 2020 году», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Минсельхозе сообщали, что предприятия пищевой отрасли работают бесперебойно, что исключает возможность дефицита каких-либо групп продовольствия в России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / ООН запустила кампанию против распространения дезинформации о коронавирусе в Сети

13.04 / В одном из районов Винницкой области COVID-19 обнаружили у 26 медиков, которые не работают в инфекционном отделении

02.04 / Собянин ввел штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве

23.04 / Спутники Starlink решили защитить «зонтиками от Солнца»

03.04 / Помощника штаба Навального в Кемерово задержали с наркотиками

08.04 / К Сети до конца года подключат больше 100 акушерских пунктов в Тамбовской области

15.04 / Кремль не стал связывать случаи халатности медиков с оценкой работы губернаторов

08.04 / Реализацию гособоронзаказа могут скорректировать из-за коронавируса

22.04 / В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

23.04 / США до сих пор не предоставили данные о местонахождении российских школьников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска