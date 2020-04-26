 

В Кремле анонсировали очередное выступление Владимира Путина по поводу COVID-19

26.04.2020, 14:30, Разное

Владимир Путин в очередной раз обратится к россиянам в связи с ситуацией, связанной с распространением в стране коронавируса, на следующей неделе. Новое выступление президента РФ анонсировали в Кремле.
По словам Дмитрия Пескова, глава государства в очередном выступлении может ознакомить россиян с «оценками перспектив». Свое предположение представитель Кремля озвучил в рамках программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой обнародовал в Telegram-канале Владимир Соловьев. Кроме того, Песков добавил, выходить из карантинного режима страна будет в несколько этапов, которые, еще предстоит разработать.

Президент РФ уже четыре раза делал заявления о мерах, предпринимаемых в стране для борьбы с COVID-19. Первые два раза – 25 марта и 2 апреля Путин выступал с отдельными обращениями к согражданам, а последующие – 8 и 15 апреля перед заседаниями, транслировавшимися в телеэфире. Российский лидер объяснял необходимость вводимых ограничений и рассказывал о решении задач по поддержке бизнеса и населения страны в условиях карантина.



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