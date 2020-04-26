Сотрудники российских банков переезжают на работу

26.04.2020, 14:25, Новости дня

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК. За неудобства работникам увеличили зарплату или другие бонусы.

В Совкомбанке бесперебойность и надежность операций обеспечивают около десяти человек, проживающих в офисе. По словам совладельца банка Сергея Хотимского, специалисты полностью изолированы в банках до окончания эпидемии коронавирусной инфекции.

Как рассказал первый зампред правления банка "Зенит" Константин Рыбаков, организация закупила вещи и продукты. Согласные на изоляцию сотрудники проверились на коронавирус. Им будет обеспечено медицинское сопровождение. Банк готов ввести изоляцию в офисе для сотрудников, но пока такое решение не принято.

ВТБ, Тинькофф Банк, Росбанк, Райффайзенбанк и другие сочли достаточной мерой предосторожности перевод сотрудников на удаленный способ работы.