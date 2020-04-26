 

Сотрудники российских банков переезжают на работу

26.04.2020, 14:25, Новости дня

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК. За неудобства работникам увеличили зарплату или другие бонусы.

В Совкомбанке бесперебойность и надежность операций обеспечивают около десяти человек, проживающих в офисе. По словам совладельца банка Сергея Хотимского, специалисты полностью изолированы в банках до окончания эпидемии коронавирусной инфекции.

Как рассказал первый зампред правления банка "Зенит" Константин Рыбаков, организация закупила вещи и продукты. Согласные на изоляцию сотрудники проверились на коронавирус. Им будет обеспечено медицинское сопровождение. Банк готов ввести изоляцию в офисе для сотрудников, но пока такое решение не принято.

ВТБ, Тинькофф Банк, Росбанк, Райффайзенбанк и другие сочли достаточной мерой предосторожности перевод сотрудников на удаленный способ работы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Жителей Петербурга предупредили о закрытии ряда станций метро

19.04 / Торговые сети ежедневно пополняют запасы продовольствия

01.04 / Черноморский флот готов предоставить дополнительные места для больных коронавирусом

23.04 / Экономика: Директор омского кинотеатра: Самое сложное будет после карантина

26.04 / За прошедшие сутки в России ликвидировано 159 лесных пожаров

26.03 / Путин подписал закон об ограничении цен на лекарства

01.04 / Банки начинают уведомлять ФНС об открытии электронных кошельков

24.04 / Fox News – число жертв COVID-19 в США почти сравнялось с потерями от войны во Вьетнаме

23.04 / Экс-узники концлагерей призвали СК разобраться с действиями финских оккупантов

28.03 / Российский завод в десятки раз увеличил производство антисептиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска