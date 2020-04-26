Ад и карантин в американской тюрьме: Бутина уточнила ситуацию с Осиповой

26.04.2020, 14:25, Новости дня

Осужденную в США россиянку Богдану Осипову отправили на карантин, заявил Мария Бутина, ранее освобожденная из американской тюрьмы. Такие меры были предприняты после того, как сокамерница Осиповой заболела коронавирусной инфекцией. Как пишет Бутина Telegram-канале, сокамернице Осиповой стало плохо, она жаловалась на тошноту и не могла свободно дышать. Сделанный в медчасти тест на коронавирус дал положительный результат.

Во время краткого телефонного разговора с матерью Осиповой удалось сказать, что в тюрьме творится "сущий ад". После получения положительного анализа на COVID-19 30 женщин-заключенных забрали на карантин. Бутина выразила надежду на то, что российская сторона вмешается в эту ситуацию и не оставит ее без внимания.

В 2019 году Осипова была осуждена за "похищение ребенка и вымогательство", когда попыталась сбежать от своего бывшего мужа с их общей дочерью. Суд приговорил ее к семи годам тюрьмы, к настоящему моменту россиянка отбыла почти половину срока.