 

Магнитка намерена переманить Пашнина из “Салавата” за 45 млн рублей

26.04.2020, 14:25, Новости дня

Хоккейный клуб "Металлург" из Магнитогорска собирается приобрести защитника уфимского "Салават Юлаева" Михаила Пашнина. Представители Магнитки предлагают хоккеисту контракт на 45 миллионов рублей за сезон.

Контракт Пашнина с "Салаватом" истекает 30 апреля 2020 года и по нему игрок зарабатывал 60 миллионов рублей. Однако в связи с введением потолка зарплат вкупе с нестабильной экономической ситуацией в Уфе по новому контракту ему могут предложить 35 миллионов.

"Металлург" хочет воспользоваться ситуацией с возможным понижением зарплаты игрока и готовы предложить ему 40 миллионов рублей.

Напомним, что Пашнин за минувший сезон Континентальной хоккейной лиги сыграл за "Салават" 54 матча регулярного чемпионата, в которых стал автором десяти набранных очков: двух голов и восьми передач. Также он сыграл шесть матчей Кубка Гагарина, в которых отметился двумя голевыми пасами.



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