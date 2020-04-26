 

Раскрыт секрет телефона Путина

26.04.2020, 14:16, Новости дня

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об устройстве телефона специальной связи, которым пользуется президент Владимир Путин.

Песков на канале «Россия 1» пояснил, что аппарат, которым пользуется глава государства, позволяет вызвать того или иного чиновника с помощью нажатия одной кнопки, передает ТАСС.

«Там руководство правительства, руководители ведомств, руководство администрации, много других абонентов», – сказал пресс-секретарь.

Подобный режим работы для Путина не является какой-то новацией, а обычной практикой, добавил представитель Кремля.

«Потому что встречи же тоже проходят не для красного словца. Губернаторы ставят конкретные вопросы, и президент на них реагирует моментально. И поэтому президент очень активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии», – сказал он.

В октябре 2019 года на выставке в Петербурге были показаны фотографии характеристики КГБ на президента РФ Владимира Путина времен его работы в комитете.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / У украинских производителей закупят 20 тыс. тестов на коронавирус, их хватит для проверки 2 млн человек – Минздрав

21.04 / ABC News – число жертв COVID-19 в США превысило 40 тысяч, а народ рвётся на работу

27.03 / Мышцы помнят. Их память поможет восстановить физическую форму

23.04 / Иммиграция в США приостановлена из-за эпидемии

21.04 / В Тель-Авиве прошел антиправительственный митинг, демонстранты стояли в двух метрах друг от друга

29.03 / Барабанов может перебраться в НХЛ. На него претендуют “Аризона” и “Торонто”

17.04 / МИД назвал решение Трампа приостановить финансирование ВОЗ контрпродуктивным

17.04 / Актуальный совет: как отличить волонтера от мошенника

11.04 / “Поможет ли Европа?” Итальянские газеты превратились в сводки с фронта

05.04 / Подозреваемый в убийстве пяти человек на Рязанщине будет заключен под стражу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска