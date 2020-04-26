 

Названы самые модные женские стрижки 2020-го, экономящие время

26.04.2020, 14:09, Разное

В современном мире многие женщины занимаются развитием карьеры, а потому предпочитают экономить время на решении бытовых вопросов и даже к собственной внешности подходят с таким же расчётом, к примеру, выбирая причёски, не требующие постоянной длительной укладки. Эксперты рассказали, какие стрижки наиболее популярны у представительниц прекрасного пола в 2020 году.
На сегодняшний день всё большее число женщин выбирает стрижку без чёлки. Среди самых модных и популярных эксперты в первую очередь отмечают «боб». Такой тип стрижки идеален для разных типов волос, а любительницы оригинальности просят мастера сделать причёску с ровным срезом, подразумевающим отсутствие чёлки, либо же выбирают вариант с «рваными» прядями.

В 2020 году входит в моду популярная около полувека назад стрижка «маллет» с короткими прядями сверху, постепенно удлиняющимися к низу. Демонстрирующие собственную индивидуальность дамы предпочитают «шегги», придающую облику некоторую «небрежность» и бунтарство из-за торчащих волос. По-прежнему модными остаются и ассиметричные женские стрижки с неравномерной длиной прядей, например, с практически выбритым правым виском и локонами на левом.



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