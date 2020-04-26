Диана Гурцкая в интернате открывала чемодан, чтобы почувствовать запах дома

26.04.2020, 14:09, Разное

Эстрадная исполнительница Диана Гурцкая в период карантина поделилась с поклонниками воспоминаниями о своём детстве, связанными с интернатом, куда её в 8-летнем возрасте отправили родители. Соблюдая режим самоизоляции, люди сейчас тоскуют из-за разлуки с близкими – как и она в своё время.

По словам артистки, каждый раз, возвращаясь в интернат с каникул, она очень сильно горевала за родителями, которым не имела возможности даже позвонить. Под кроватью у неё находился дерматиновый чемодан, и в моменты сильной тоски Диана Гурцкая открывала его, для того чтобы почувствовать запах родного дома, и быстро закрывала – опасаясь, что он исчезнет, а потому будет утрачена та тонкая нить, связывавшая её с близкими людьми.

Певица тепло отзывается об учителях в интернате и о самом учреждении, но всё же разлука с семьёй оставила травмы в её душе. Диана Гурцкая призвала сограждан дорожить возможностью иметь общение с родными и как можно чаще выражать на деле свою любовь к ним.