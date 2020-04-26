 

Диана Гурцкая в интернате открывала чемодан, чтобы почувствовать запах дома

26.04.2020, 14:09, Разное

Эстрадная исполнительница Диана Гурцкая в период карантина поделилась с поклонниками воспоминаниями о своём детстве, связанными с интернатом, куда её в 8-летнем возрасте отправили родители. Соблюдая режим самоизоляции, люди сейчас тоскуют из-за разлуки с близкими – как и она в своё время.
По словам артистки, каждый раз, возвращаясь в интернат с каникул, она очень сильно горевала за родителями, которым не имела возможности даже позвонить. Под кроватью у неё находился дерматиновый чемодан, и в моменты сильной тоски Диана Гурцкая открывала его, для того чтобы почувствовать запах родного дома, и быстро закрывала – опасаясь, что он исчезнет, а потому будет утрачена та тонкая нить, связывавшая её с близкими людьми.

Певица тепло отзывается об учителях в интернате и о самом учреждении, но всё же разлука с семьёй оставила травмы в её душе. Диана Гурцкая призвала сограждан дорожить возможностью иметь общение с родными и как можно чаще выражать на деле свою любовь к ним.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Три истории о встречах со страшными черными гуманоидами

13.04 / Правительство Китая запретило своим учёным публиковать результаты исследований о происхождении COVID-19

15.04 / Рецепт кулича: безмолочного от Юлии Снигирь и классического от Яны Чуриковой

15.04 / Камера МКС запечатлела дискообразный металлический НЛО в космосе

18.04 / Мнение: Письма про “давать” и “тянуть”

06.04 / Сотрудник Meizu рассказал об улучшении ночного режима оболочки Flyme

19.04 / Как дети переносят COVID-19: новые данные

16.04 / Приставка Nintendo Switch подорожала в два раза из-за коронавируса

18.04 / Составлен ТОП-3 подержанных кроссоверов стоимостью до 600 тысяч рублей

01.04 / Мнение: В Севастополе введен режим обязательной самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска