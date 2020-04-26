 

В Кремле заявили о способности РФ жить при низких ценах на нефть

26.04.2020, 14:08, Новости дня

На период низких цен на нефть у РФ имеется «подушка безопасности», но эти резервы нужно использовать рачительно и без популизма, отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Да, сможет», – ответил Песков на вопрос, сможет ли РФ жить в условиях экстремально низких цен на нефть. «Есть хороший задел прочности, наша так называемая подушка безопасности», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что «надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов». Нельзя предаваться популистским настроениям, отметил он.

В свою очередь министр энергетики Александр Новак в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» сказал, что ожидает постепенного восстановления спроса на нефть во втором полугодии 2020 года. По его словам, мир еще не сталкивался с падением спроса в нефтяной отрасли на 20-30%.

«Большинство экспертов сходятся во мнении, что мы имеем пик снижения спроса, и рынок в любом случае будет восстанавливаться. Нужно пройти этот пик, чтобы не заполнить хранилища, потому что понятно, что при полном заполнении наступает ситуация полного коллапса и хотелось бы (этого) избежать. Все ожидают, что во втором полугодии экономика начнет восстанавливаться и спрос будут расти», – добавил министр.

В ходе торгов в пятницу вечером Brent росла на 3,8% – до 22,14 доллара за баррель.



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