В Кремле анонсировали новое обращение Путина по коронавирусу

26.04.2020, 14:08, Новости дня

Президент Владимир Путин, как ожидается, на следующей неделе выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации, связанной с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я думаю, что на этой неделе (с 27 апреля по 3 мая – прим. ВЗГЛЯД) мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», – сказал представитель Кремля.

Фрагмент программы опубликовал в своем Telegram-канале ведущий передачи Владимир Соловьев.

Песков отметил также, что российское правительство профессионально работает в условиях кризиса, связанного со вспышкой коронавируса. «Правительство блестящее, профессиональное, молодое, энергичное, слаженное. Очевидно, что правительство не приходило на кризисный менеджмент, но этим пришлось заниматься, они занимаются этим со всем самопожертвованием», – приводит его слова ТАСС.

«Очевидно, что работа идет напряженная, тяжелая, она не терпит раскоординированности», – добавил представитель Кремля.

Напомним, за последние сутки в РФ подтвержден 6361 случай заражения коронавирусной инфекцией.