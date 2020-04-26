Экс-форвард ЦСКА Олич рассказал о страсти российских футболистов к алкоголю

26.04.2020, 14:08, Новости дня

Хорватский экс-нападающий ЦСКА и ФК «Бавария» Ивица Олич заявил, что российские футболисты не знают меры в употреблении алкоголя.

«В Германии считается нормальным, чтобы игроки выпили по одному-два бокала пива после матча. В РФ все немножко по-другому: если скажут, что можно по два, то кто-то обязательно выпьет десять! Именно поэтому тренеры в России, как правило, не разрешают игрокам баловаться пивом. Немцы знают норму, чтут дисциплину, два пива – это максимум, и никто не примет больше. Имею в виду после матча», – приводит слова Олича Sportbox.

Он отметил, что хорваты в это плане больше похожи на русских.

«Если им скажешь – можно, они не остановятся. Все-таки мы славянский народ… Убедился в этом еще раз на чемпионате мира в РФ – язык, культура, привычки у нас с вами практически одинаковые. Большой разницы нет», – добавил спортсмен.

В 2016 году футболист Александр Кокорин вместе с другим игроком Павлом Мамаевым попал на видео, на котором он в Монте-Карло курит кальян под звуки гимна России. СМИ сообщали, что футболисты якобы купили для гостей заведения около 500 бутылок шампанского на общую сумму 250 тыс. евро.