Эксперты: Хакеры могут воровать данные с компьютера через кулер

26.04.2020, 13:53, Разное

Специалисты рассказали о новом изощренном способе воровства конфиденциальной информации с компьютеров без загрузки вредоносного ПО. Как оказалось, хакеры теперь способны получить доступ к ПК посредством побочных физических каналов, а не вредоносных программ или брешей в коде.

Специалисты по кибербезопасности, представляющие Университет имени Бен-Гуриона, проанализировали данные атаки, сделав вывод, что система охлаждения некоторых компьютеров находится в списке главных уязвимостей. Дело в том, что кулер, функционирующий с начала работы системы, вибрирует с такой же частотой, что и процессоры. В итоге, если положить смартфон на поверхность с защищенным и физически изолированным от небезопасных сетей компьютером, киберпреступники начинают отслеживать частоту вращения охлаждающего вентилятора с помощью акселерометра.

Процесс AiR-ViBeR был записан на видео автором научной работы Мордехаем Гури. Лежащий на столе девайс «получал вибрации» от кулера. Кроме того, на телефоне была загружена специальная вредоносная программа, преобразовывающая полученные сведения. Во избежание утечки информации следует работать в режиме наибольшего энергопотребления, а также зафиксировать скорость вращения процессора.