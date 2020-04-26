 

Дарья Мороз сфотографировалась с младшей на 32 года сестрой

26.04.2020, 13:53, Разное

В Instagram-аккаунте известной актрисы Дарьи мороз обнародовано фото, где она предстала со своей младшей сестрой Варварой. У отца знаменитости вторая дочь появилась, когда старшей исполнилось 32 года.
Дарья Мороз осталась без матери, погибшей при трагических обстоятельствах, в 17-летнем возрасте. Овдовевший отец актрисы не пытался строить серьезные отношения с другой женщиной, пока не встретил Викторию Исакову. Пара заключила брак в 2003 году. Сначала известная дочь Юрия Мороза восприняла мачеху, которая старше нее всего на семь лет, в штыки, но потом им удалось подружиться. У супругов в том же 2003-м родилась девочка, но из-за генетической несовместимости родителей, малышка прожила всего три месяца. Исаковой удалось стать матерью только в ноябре 2015-го, когда у них с мужем появилась дочь Варвара.

Разница в возрасте между Дарьей Мороз и ее сестрой составляет 32 года, к чему знаменитость относится с иронией. Фотографию, где она запечатлена с Варварой, кинозвезда подписала одним словом: «Sisters».

Поклонники с восторгом восприняли публикацию актрисы. Многие отметили сходство между сестрами, несмотря на большую разницу в возрасте.



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