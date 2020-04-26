Брэд Питт появился в образе доктора на американском шоу и высмеял заявления Дональда Трампа

26.04.2020, 13:47, Разное

Смех — лучшее лекарство в тяжелой ситуации — по-видимому, именно такой точки зрения придерживаются авторы популярного комедийного американского шоу Saturday Night Live, которое уже который год выходит на ТВ в субботу вечером. Даже пандемия не стала поводом для прекращения работы этой программы: на прошлой неделе после четырехнедельного перерыва она вновь вернулась в эфир, и ведущим шоу был излечившийся от коронавируса актер Том Хэнкс. Теперь же в эфире появилась другая звезда: Брэд Питт принял участие в забавном скетче, посвященном доктору Энтони Фаучи, который консультирует президента США Дональда Трампа по вопросам вируса COVID-19. Специально для новой роли Питт надел костюм, а также очки и “седой” парик. Его выступление было посвящено вольному обращению с фактами, которым стал за последние недели известен президент США. С них же “доктор Фаучи” и начал свою речь:

Сегодня я постараюсь объяснить вам, что же имел в виду наш президент. И давайте помнить, что нужно оставаться беспристрастными.

Брэд Питт в роли Энтони Фаучи

За этими словами последовала серия высказываний Трампа, каждое из которых Питт (уже не беспристрастно) комментировал:

Вакцина появится “относительно скоро”. Относительно истории Земли? Тогда точно она появится довольно скоро. Но если бы вы сказали другу, что зайдете в гости относительно скоро, а затем появились у него на пороге через полтора года, она наверняка был бы вне себя от гнева.

На какие-то слова президента у героя Питта попросту не нашлось слов. Например, на недавнее высказывание Трампа о том, что коронавирус можно попробовать лечить инъекциями… дезинфицирующих средств вроде отбеливателя или изопропилового спирта. Несколько врачей из глобальной организации по здравоохранению уже сказали, что подобные советы очень опасны. “Доктор Фаучи” из скетча также не был от таких рекомендаций в восторге и прикрыл глаза рукой, а после удрученно отметил:

Я знаю, что не должен касаться лица, но это выше моих сил…

Настоящий доктор Энтони Фаучи

Под конец своего выступления актер снял парик и очки и поблагодарил настоящего доктора Фаучи “за его спокойствие и ясность мыслей в это тревожное время”, а также выразил свою признательность медицинским работникам и тем, кто первым попал под удар пандемии.

Это уже не первое участие Брэда Питта в ток-шоу за последнее время. Не так давно актер на доли секунды появился в программе актера Джона Красински Some Good News (“Несколько хороших новостей”), где Питту доверили секцию прогноза погоды. Актер выглянул на секунду за дверь своего особняка со словами “Вроде бы снаружи неплохо” — и тут же спрятался. Надеемся, что вскоре Брэд “посетит” еще какую-нибудь американскую программу: ведь именно так (или же через соцсети или издания) теперь и ведут свой диалог с миром знаменитости.