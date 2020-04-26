Близкие отказались навещать тяжелобольную Терехову: Лучше точно не будет

26.04.2020, 13:31, Разное

Новые подробности о жизни советской актрисы раскрыли ее близкие. Оказывается, Маргарита Терехова нуждается в круглосуточном уходе. Родственники обеспечить его не в состоянии: все соблюдают строгий режим самоизоляции, ведь пожилая артистка находится в группе риска по возрасту из-за распространения коронавируса.

Сейчас за звездой ухаживают сразу две сиделки – это влетает семье в копеечку. Специальный персонал радует Терехову, как может, но, конечно, вряд ли в состоянии заменить живое общение с родственниками.

Дочь актрисы Анна в беседе с корреспондентом передачи “Ты не поверишь” на НТВ призналась, что есть и хорошие новости. Сейчас Маргарита Терехова находится в стабильном состоянии.

О других позитивных моментах рассказала невестка артистки: пожилая звезда все еще узнает внучку Веру. Родственники считают, что у них особая связь.

“Они родились в один день. Это что-то свыше”, – рассказала невестка Тереховой.

Побеседовали журналисты и с сыном актрисы Александром. Он считает, что прогнозы неутешительные. Мужчина заявила, что Терехова находится как будто в каком-то своем измерении, и лучше ей уже точно не будет.

Напомним, что у 77-летней актрисы диагностировали болезнь Альцгеймера. Как писали “Дни.ру”, она уже давно начала терять память: Маргарита Терехова практически не узнает родственников.