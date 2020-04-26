 

Полтора миллиона: Волочковой поступило непристойное предложение от имени Собчак

26.04.2020, 13:30, Разное

Анастасия Волочкова поведала, что ей поступило непристойное предложение от имени телеведущей Ксении Собчак. Балерине позвонили с номера “блондинки в шоколаде”.

На том конце провода заговорил некий мужчина, представившийся кинопродюсером, который якобы лично знаком с Ксенией. Он сообщил, что снимает фильм о балете и хотел бы видеть балерину в главной роли. За работу в картине мужчина пообещал Волочковой полтора миллиона долларов.

Позже “продюсер” уточнил, что фильм будет содержать в себе элементы эротики. В этот момент знаменитость поняла, что ее разыгрывают и прервала разговор, пишет сайт “Комсомольская правда”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Ноя 2018 в 5:08 PST

Данный случай Анастасия Волочкова вспоминает со смехом. Стоит отметить, что представители российского шоу-бизнеса нередко становятся жертвами пранков. Порой подобные акции заканчиваются неудачей, поскольку разыгрываемые быстро понимают, что с ними говорит не тот человек, за которого он себя выдает.



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