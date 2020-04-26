Екатерина Шпица показала «чувственный» архивный снимок в белой рубашке на голое тело

26.04.2020, 13:30, Разное

Отечественная актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Шпица на странице в Instagram опубликовала «чувственный» архивный снимок. Артистка запечатлена в кадре сидящей на полу в белой рубашке, надетой на голое тело.

В подписи к «интригующей» публикации Екатерина Шпица рассказывает, что сейчас, из-за соблюдения режима самоизоляции, у неё много свободного времени и можно спокойно разобрать архивы. Обнародованное фото сделано несколько лет назад, когда актриса красила волосы в блонд для съёмок в очередной киноленте. Однако, как признаётся Шпица, неродной цвет волос был для неё очень непривычным, и каждое утро она наблюдала в зеркале «чужого человека», поэтому через время с радостью вернулась к прежнему облику. На архивном снимке актриса запечатлена в «чувственной и соблазнительной» позе, в приспущенной с обнажённого плеча белой рубашке, демонстрируя длинные стройные ноги и загадочную улыбку.

В посте Екатерина Шпица также приоткрыла секрет идеальной фигуры. Артистка не скрывает, что в 19-летнем возрасте весила 52 кг и тогда единственный раз в жизни по требованию режиссёра сидела на диете. Шпице удалось сбросить 3 кг, причём за прошедшее время эта цифра осталась неизменной. К «экспериментам» с похудением актриса больше не прибегает, а если ей необходимо «подсушиться», то переходит на раздельное питание. В целом же залогом стройной фигуры она называет правильные пищевые привычки, соблюдение баланса в еде и удовольствиях.