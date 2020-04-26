В Санкт-Петербурге в апреле от коронавируса скончались 4 медсестры

26.04.2020, 13:30, Разное

За этот месяц в Санкт-Петербурге от коронавируса умерли 4 медсестры. Одной из скончавшихся было 30 лет, возраст остальных находился в пределах 55-58 лет.

Об этом информирует агентство «Интерфакс», ссылаясь на сотрудников пресс-службы Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. По словам собеседника издания, медики необязательно инфицируются именно на работе, где им предоставляются все средства защиты от инфекции. «У скончавшихся медсестёр либо имелись иные серьёзные заболевания, приведшие к летальному исходу, либо заражение произошло не во время исполнения трудовых обязанностей. Врачи, как и все остальные люди, могут инфицироваться и в других местах, а не только на работе», – пояснил представитель пресс-службы.

Сейчас ещё рано делать выводы об обстоятельствах и причинах смерти медсестёр в Северной столице. В каждом отдельном случае это установят после завершения всех процедур, которые положены по закону.