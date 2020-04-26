 

Обновленная Tesla Model S станет динамичнее Bugatti Chiron

26.04.2020, 13:29, Новости дня

Компания Tesla анонсировала выход очередной обновленной прошивки для электрокаров Model S и Model X.

Сообщается, что благодаря такой особенности теперь станет возможным опередить по показателям динамичности модель Bugatti Chiron. Разгон до «сотни» теперь достигается всего за 2,3 секунды, несмотря на то, что французский гиперкар выдает мощность 1500 л.с. Известно, что новая модель обладает и некоторыми другими достоинствами, среди которых выделяется выносливость.

Также важно отметить, что электрическая установка, несмотря на запредельную выработку, не перегревается, а работает в стабильном режиме. Остальные достоинства нового американского электрокара пока не называются.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Ленин с помощью RT призвал россиян соблюдать режим самоизоляции

02.04 / Убийство украинца в Португалии. У родственников нет денег, чтобы оплатить переправку тела во Львовскую область

22.04 / «Шоколадница» планирует продавать свои продукты в обычных магазинах

25.04 / Пандемия коронавируса. В Испании не было “нулевого пациента” – исследование

03.04 / Власти Москвы призвали Покровский монастырь проводить крестные ходы на своей территории

06.04 / В правительстве Великобритании рассказали о состоянии Бориса Джонсона

21.04 / Американцы подали в суд на ВОЗ

23.04 / По мановению вируса: как радикально меняется пейзаж киноиндустрии

08.04 / В мире: Мир после пандемии будут менять по предложениям Москвы

12.04 / DM – заниматься спортом, не курить, пить в меру — учёные выяснили, как отложить болезни на 10 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска