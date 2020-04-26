Обновленная Tesla Model S станет динамичнее Bugatti Chiron

26.04.2020, 13:29, Новости дня

Компания Tesla анонсировала выход очередной обновленной прошивки для электрокаров Model S и Model X.

Сообщается, что благодаря такой особенности теперь станет возможным опередить по показателям динамичности модель Bugatti Chiron. Разгон до «сотни» теперь достигается всего за 2,3 секунды, несмотря на то, что французский гиперкар выдает мощность 1500 л.с. Известно, что новая модель обладает и некоторыми другими достоинствами, среди которых выделяется выносливость.

Также важно отметить, что электрическая установка, несмотря на запредельную выработку, не перегревается, а работает в стабильном режиме. Остальные достоинства нового американского электрокара пока не называются.